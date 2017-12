Geilenkirchen - Im Berufskolleg werden Weckmänner für guten Zweck gebacken

Geilenkirchen.

Wie in jedem Jahr scheute die Schülervertretung des Berufskollegs Ernährung – Sozialwesen – Technik des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen auch in diesem Jahr keine Mühe und machte sich in der schuleigenen Backstube ans Weckmännerbacken. 800 Weckmänner wurden von den Schülern hergestellt.