Hückelhovener Turnier: Tipp für Mädchen-Finale steht Von: sie

Letzte Aktualisierung: 26. Januar 2017, 11:22 Uhr

Kreis Heinsberg. Den Endspieltipp für das Mädchenturnier gibt es in der Schlee-Sporthalle in Hückelhoven hinter vorgehaltener Hand: Die Mannschaften des Landrat-Lucas-Gymnasiums Leverkusen und der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg haben beim 27. internationalen Grenzland-Schulfußballturnier der Ganztagshauptschule Hückelhoven in der Vorrunde den besten Eindruck gemacht.