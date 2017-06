Lesungen finden im November statt

Heidi Hensges Buch „Ein Herz aus Marmelade“ hat die ISBN-Nummer 9781520958767.

Im November finden Lesungen aus dem Buch statt: am 22. November in der Alten Schule in Heinsberg-Hülhoven und am 24. November im Kö-Café in Erkelenz.