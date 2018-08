Wassenberg - Henning Krautmacher sorgt beim Schlemmer-Markt für Begeisterung

Schlemmer-Markt besuchen

Der Schlemmer-Markt Rhein-Maas in Wassenberg auf dem Roßtorplatz und am Patersgraben ist an diesem Samstag von 17 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Am Sonntag gibt es zudem von 12 bis 17 Uhr ein buntes Kinderprogramm für die kleinen ­Gäste mit Luftballon-Clown Willi und Stadt-Maskottchen Sammy. Am Sonntag um 12 Uhr wird auch die Führung „Wassenberger Geschichten“ mit Therese Wasch angeboten. Treffpunkt ist das Roßtor.