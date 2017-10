Kreis Heinsberg.

„Land und Stadt sind gleich wichtig!“ Applaus erntete Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, für klare Worte wie diese bei einer Veranstaltung des Kreisverbands der CDU-Frauen-Union in Gangelt. Vor rund 60 Gästen im Mercator-Hotel referierte sie nicht, sondern hörte sich an, was die Lokalpolitiker und Bürger ihr sagten und sie fragten.