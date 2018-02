Kreis Heinsberg - Hastenraths Will zu Gast bei Sonnenklar.TV

Kreis Heinsberg.

Das Heinsberger Land ist an diesem Mittwoch bei Sonnenklar.TV, einem Privatsender mit Sitz in München, zu Gast. Der Sender, dessen Programm zum Großteil aus Verkaufssendungen für Urlaubsreisen besteht, kooperiert rund um die Verleihung seines Preises „Goldene Sonne“ in Kalkar mit der Niederrhein-Tourismus GmbH, zu deren Gesellschaftern der Kreis Heinsberg zählt.