Kreis Heinsberg - Hastenraths Will in Geilenkirchen

Kreis Heinsberg. Nach der erfolgreichen großen Kleine-Dörfer-Tour ist Hastenraths Will mit seinem Programm „Die Welt ist ein Dorf“ noch einmal in der Region zu erleben.

Am Mittwoch, 30. Mai, um 19.30 Uhr bildet das zweistündige Comedy-Spektakel den Auftakt der Feierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen des Altenheims Burg Trips in Geilenkirchen. Die Show findet statt in einem Zelt neben der Burg. Zwei Stunden Comedy-Action vom Feinsten sind angesagt.

Nach der Show geht es weiter mit Livemusik vom Duo „Stimm­farben“, bestehend aus der Sängerin Denise Aymans und dem Musiker Ralf Simons. Gegen 23 Uhr soll dann ein Feuerwerk die Burg erleuchten.

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Tickets sind erhältlich in den Servicestellen des Zeitungsverlages Aachen.