Kreis Heinsberg.

Damit es rundlaufe, müssten Handwerker in ihren Gewerken Einsatz und Leistungsbereitschaft zeigen. Wer sich im Wettbewerb behaupten wolle, müsse sich beständig anstrengen und hervorragende Qualität abliefern. „Damit ist es jedoch im Handwerk nicht getan“, sagte Dieter Philipp, Präsident der Handwerkskammer Aachen, am Mittwochnachmittag bei einer Feier zum Tag des Ehrenamtes im Gangelter Mercator-Hotel. Das Handwerk brauche Menschen, die über diese Anforderung hinaus noch Freizeit für das Handwerk zur Verfügung stellen würden, sprich sich ehrenamtlich engagieren würden. „Ohne diese Leute wäre unser Wirtschaftszweig unvorstellbar“, so Philipp.