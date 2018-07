Selfkant-Tüddern.

So schnell, wie die zahlreichen Besucher im Sitzungszimmer der Gemeinde Selfkant Platz genommen hatten, um die Ratssitzung zu verfolgen, so schnell konnten sie wieder aufstehen und den Raum verlassen. Die Anwesenden aus Süsterseel von der Interessengemeinschaft „Wir vuer Soestersiel“ konnten sich beim Tagesordnungspunkt „Dorfgemeinschaftshaus Süsterseel“ über ein Durchwinken in Sekundenschnelle freuen.