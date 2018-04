Grüne verlängern die Amtszeit ihres Kreisvorstandes Von: hewi

Letzte Aktualisierung: 23. April 2018, 16:00 Uhr

Kreis Heinsberg. Die Grünen im Kreis Heinsberg denken schon an die nächsten Kommunalwahlen. Daher haben sie bei ihrer Mitgliederversammlung in der Doverener Mühle beschlossen, die an sich fällige Vorstandswahlen um ein halbes Jahr in den November zu verschieben.