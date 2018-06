Selfkant-Hillensberg.

Das 12. Oldtimertreffen der Oldtimerfreunde Hillensberg war ein echter Besuchermagnet. Bereits am frühen Sonntagmorgen deutete sich der starke Andrang an, spätestens ab den Mittagsstunden war regelrecht die „Hölle“ los. Die Bergstraße selbst war bis zum Ehrenmal fast ebenso mit Autos zugeparkt wie die großen Parkplätze an der Ortseinfahrt Richtung Selfkant-Wehr.