Kreis Heinsberg - Grenzenlos gewandert und Gutes getan: Naturführer Helpenstein sammelt Spenden

Kreis Heinsberg. Nach zwölf Monatswanderungen ist das Jahr 2017 von „Grenzenlos wandern“ mit der traditionellen Silvesterwanderung zu Ende gegangen. Vielen Wanderbegeisterten konnte Natur- und Landschaftsführer Norbert Helpenstein im vergangenen Jahr wieder schöne Stunden in der abwechslungsreichen Landschaft bereiten.

Die Meinwegregion sowie Rur-, Maas- und Schwalmtal begeistern die Wanderer, die auch gerne eine etwas weitere Anreise in Kauf nehmen. Der Hauptaugenmerk der Wanderungen gilt Geschichte und Geschichten. Dabei haben die Wanderer nicht nur die Natur genossen, sondern auch für einen guten Zweck gespendet. So konnte Helpenstein – wie in den vorangegangenen Jahren – eine stolze Summe an die Kinderkrebshilfe Ophoven überweisen. 1666,30 Euro wurden gespendet.

„Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung“, so Vorsitzender Wiljo Caron von der IG Ophoven, „insbesondere wenn sich Leute das ganze Jahr und immer wieder auf diese Weise für unsere Sache einsetzen.“ Caron erklärte darüber hinaus, dass auch die Kinderkrebshilfe sich das ganze Jahr über für die kranken Kinder und ihre Familien engagiere.

Es seien ja nicht die erkrankten Kinder alleine, die leiden würden, sondern besonders auch die Geschwister, die von der besonderen Familiensituation betroffen seien und denen man Beachtung zukommen lassen müsse. Vieles bleibe im Verborgenen, insbesondere die Soforthilfe, so Caron „Sie können sicher sein, dass wir, wie auch bei den jüngsten Fällen erkrankter Kinder in unserer direkten Umgebung, sofort zur Stelle waren und versucht haben, zumindest ein wenig zu helfen.