Gleich dreifacher Hörgenuss in der Festhalle Oberbruch

Kreis Heinsberg. Der Musikverein Cäcilia Waldfeucht, das Projektorchester West-Harmony und die Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen konzertieren am Samstag, 24. Juni, gemeinsam unter dem Motto „Danzas Sinfónicas – Sinfonische Tänze“ ab 19 Uhr in der Festhalle Oberbruch. Der Eintritt ist frei.

Gleich dreifacher Hörgenuss wird den Konzertbesuchern bei diesem in mehrfacher Hinsicht grenzübergreifenden Projekt geboten. Die drei Orchester aus Deutschland und den benachbarten Niederlanden überwinden auch musikalisch Grenzen und entführen das Publikum auf eine tänzerische Reise um die Welt.

Auf dem Programm stehen sowohl Originalkompositionen wie „Arabian Dances“ von Brian Balmages, „Armenian Dances“ von Alfred Reed, „Summer Dances“ von Adam Gorb und „Danza Sinfónica“ von James Barnes, als auch Bearbeitungen wie die des berühmten „Danzón No. 2“ von Arturo Márquez und „Riverdance“ von Bill Wheelan.

Den Auftakt macht der Musikverein Cäcilia Waldfeucht. Da wird erkennbar sein, dass der Verein in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Dirigenten André Seerden seit vielen Jahren besonderen Wert auf eine fundierte Kinder- und Jugendausbildung legt.

Im zweiten Konzertteil wird mit der West-Harmony das Projektorchester des Kreismusikverbandes Heinsberg zu hören sein. Unter der Leitung von Martin Kirchharz hat sich das Orchester zu einer fest ­etablierten musikalischen Größe mit Bekanntheit weit über den Kreis Heinsberg hinaus entwickelt. Mit dem gemeinsamen Konzert beendet die West-Harmony ihre achte Arbeitsphase. Vor dem Start der neuen Projektphase im September nimmt das Orchester auch wieder neue Instrumentalisten auf. Interessenten können sich per E-Mail an info@west-harmony.com melden.

Zum Abschluss des Konzertes tritt die Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen unter der Leitung ihres Dirigenten Jos Zegers auf. Im Laufe ihrer 127-jährigen Vereinsgeschichte konnte das Orchester bereits bei zahlreichen Wettbewerben im In- und Ausland von sich überzeugen. So wurde das Orchester im Jahr 2003 limburgischer Meister in seiner Spielklasse und konnte das Ergebnis 2006 sogar verbessern. Im Juli wird das Orchester am Weltmusikfest (WMC) Kerkrade teilnehmen. Es bereitet sich mit dem Auftritt in Oberbruch auch auf diesen Wettbewerb vor.