Gemeinsames Konzert von Kirchenchor und Musikverein

Selfkant-Saeffelen. Die musizierenden Vereine aus Saeffelen, in diesem Jahr der Kirchenchor St. Luzia und der Musikverein St. Gregorius, laden wieder zum gemeinsamen Konzert ein.

Es findet am Sonntag, 12. November, um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Luzia statt. Dieses Gemeinschaftskonzert hat sich mittlerweile zum kulturellen Höhepunkt im Dorfterminkalender entwickelt; zum einen dokumentiert es das harmonische Miteinander von Gesang und Instrumentalmusik, zum anderen zeigt es den beachtlich hohen Leistungsstand der Musik im relativ kleinen Ort Saeffelen.

Typische Visitenkarten

Jeder Verein ist bemüht, in einem kurzen, aber vielseitigen Programm seine jeweils typische Visitenkarte abzugeben. Den Anfang macht der Kirchenchor St. Luzia unter der bewährten Leitung von Karl Mobers. Seit vielen Jahren ist er ein Garant für sauberen und schwungvoll vorgetragenen Chorgesang.

Ob a cappella oder mit Begleitung geht es quer durch verschiedene Musikstile und -epochen. In seinem Programm tauchen klassische Komponisten wie Mozart und Humperdinck auf, aber auch zeitgenössische Musiktitel wie Monty Pythons „Always look on the bright side of Life“ werden zu Gehör gebracht.

Als musikalisches Intermezzo präsentiert sich im Anschluss die Blockflötengruppe des Musikvereins unter der Leitung von Arno Vraetz mit drei kurzen Stücken.

Für den Musikverein St. Gregorius ist das Konzert einer der musikalischen Höhepunkte des Jahres. Mit dem Dirigenten Eric van Mulken hat man sich wochenlang darauf vorbereitet. Angefangen mit afrikanischen Tönen sowie klassischen Klängen werden auch symphonische Blasmusik und moderne Musicalmelodien dargeboten. Den Abschluss bildet – ganz traditionell – ein knackiger Konzertmarsch.

Der Eintritt ist frei, jedoch freuen sich die Vereine über eine freiwillige Spende. Im Anschluss an das Konzert sind alle zu einem gemütlichen Umtrunk und Imbiss in das Pfarrzentrum eingeladen.