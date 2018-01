Kreis Heinsberg - Für Pfadfinderinnen mehr als ein Stück Stoff

Kreis Heinsberg. Das Verbandsbanner der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) in der Region ist wieder im Verband. Es hatte sich noch im Archiv der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) in Wegberg befunden und ist beim letzten Georgstag den PSG-Stämmen der Region, sprich des Kreises Heinsberg wieder übergeben worden.

Mädchen- und Frauenverband mit einer Ausnahme Mädchen- und Frauenverband mit einer Ausnahme Die Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) ist ein katholischer Mädchen- und Frauenverband in der Pfadfinderwelt. Mit einer Ausnahme im Diözesanverband Aachen: Hier wurden ab den 70er Jahren auch Jungen (Männer) in diesen Verband aufgenommen. So können auf allen Leitungsebenen Männer mitarbeiten, aber die Frauen müssen immer noch in diesen Gremien in der Mehrheit sein.

Hildegard von Contzen aus der Paramentengruppe in der Erkelenzer Pfarrei Christkönig hat das „gute alte Stück“ wieder aufgearbeitet. Jetzt wird dieses mittlerweile historische Banner bei den Stämmen der Region aufbewahrt. Es wird natürlich nicht mehr „Wind und Wetter trotzen“ müssen. Der PSG-Diözesanverband ist in diesem Jahr im Bistum Aachen 70 Jahre alt geworden. Das Banner stammt aus der Hochzeit der Verbände, den 60er Jahren, oder ist sogar noch älter.

Da in früheren Jahren oftmals die Karmeliterpatres aus Wegberg Diözesankuraten für die Pfadfinderinnen waren, hat dieses Banner seinen „Dornröschenschlaf“ all die Jahre auch in Wegberg verbracht.

Der DPSG-Bezirksvorsitzende, Hans-Josef Rosen, war auf das Banner aufmerksam geworden und hatte die „Heimkehr“ in die Wege geleitet.

Über gute Kontakte in die Pfarrei Christkönig in Erkelenz – zur Paramentengruppe von St. Lambertus – konnte die PSG Immerath Hildegard von Contzen für die Wiederherstellung des Banners gewinnen, denn die Zeit hatte ihre Spuren hinterlassen am Banner. Mit viel Fleiß und Sachverstand hat Hildegard von Contzen ein aus Sicht der Pfadfinderinnenschaft wahrhaft tolles Ergebnis erzielt. Mit einem Blumenstrauß und mit einem Friedenslicht von Betlehem bedankten sich die PSG-Stämme in der Erkelenzer Jugendkirche bei ihr sehr herzlich. Der verstorbene Mann von Hildegard von Contzen war selbst viele Jahre als Pfadfinder sehr engagiert.

„Es ist mehr als ein Stück Stoff, auch wenn es nach den Jahrzehnten zunächst den Eindruck erweckt“, hieß es bei der PSG. Das Banner müsse wirklich viele Jahre verborgen in Wegberg gelegen ha-ben.

Es war seinerzeit in Handarbeit gefertigt worden. Es zeigt im Himmelblau der PSG (Verbandsfarbe) golden umrandet das PSG-Kleeblatt. Mit dem Kreuz in der Mitte symbolisiert es einmal die göttliche Dreifaltigkeit und zugleich auch das Dreifache in jedem Pfadfinderversprechen, mit dem Treue zu Gott, zur Gemeinschaft und zu sich selbst versprochen wird – bei jedem Eintritt in eine neue Altersstufe.

Jetzt wieder das alte Banner zu haben, lässt die PSG-Verbände in der Region Heinsberg (Oberbruch, Wassenberg und Immerath) konkret ihre Geschichte pflegen und einmal wieder aktuell auf das Verbandsverständnis schauen.