Für gute Zwecke: Landfrauen überreichen ihre Spenden

Übach-Palenberg.

Bei ihren traditionellen Treffen im Advent haben die Landfrauen vom Kreisverband Heinsberg insgesamt 1900 Euro für gute Zwecke gesammelt. Jeweils die Hälfte der Summe geht an die Lebenshilfe-Wohnstätte in Scherpenseel (für eine Rollstuhl-Schaukel) und an die Welthungerhilfe, die damit ein Projekt für Frauen in Uganda unterstützt.