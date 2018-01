Kreis Heinsberg - Führung durch die Sammlung Begas lockt am 4. Februar ins Museum

Kreis Heinsberg. Anfang kommenden Monats bietet das Begas-Haus wieder eine Führung durch die Sammlung Begas an. Skulpturen, Malereien und Grafiken aus vier Generationen der Künstlerfamilie Begas sind hier versammelt. Geleitet wird der Rundgang von Beatrix Tichelman.

Die nächste Sonntagsführung durch die Sammlung Begas im Begas-Haus, dem Museum für Kunst und Regionalgeschichte in Heinsberg an der Hochstraße, ist am 4. Februar um 14.30 Uhr. Die einstündige Führung wird von Beatrix Tichelman geleitet.

Treffpunkt ist vor Ort an der Museumskasse. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme kostet drei Euro zusätzlich zum regulären Eintritt. Außerhalb der Öffnungszeiten sind Gruppenführungen nach rechtzeitiger Absprache und unter Erhebung eines Sonderzuschlags möglich.