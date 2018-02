Ausschüttung und Förderung in Millionenhöhe

Trotz des harten Umfelds erwirtschaftete die Kreissparkasse Heinsberg nach Angaben des Vorstandes 2017 ein Jahresergebnis auf Niveau des Jahres 2016 (rund zehn Millionen Euro). Mit diesem Geld soll – wenn die verantwortlichen Gremien zustimmen – so verfahren werden, wie in den vergangene Jahren: Neun Millionen Euro sollen zur Stärkung des Eigenkapitals dienen und in die Sicherheitsrücklage fließen, eine Million Euro soll an die beiden Träger Kreis Heinsberg (800.000 Euro) und Stadt Erkelenz (200.000 Euro) ausgeschüttet werden.

Neben dieser Ausschüttung habe die Kreissparkasse Heinsberg im vergangenen Jahr nahezu 1000 Projekte mit einer Gesamtsumme von über 1,7 Millionen Euro gefördert, „die allen Bürgerinnen und Bürgern sowie der Region zugute kommen“, so der Vorstand. Es geht um Gelder aus den Erlösen der Stiftung, Zweckertragsmittel aus dem PS-Sparen ­sowie Spenden und Sponsoring. Dies sei „gut investiertes Geld für die ­Region, um die Region lebens- und liebenswert zu erhalten“, sagte ­Vorstandsvorsitzender Thomas ­Giessing.