Kreis Heinsberg.

Ein ganz unspektakuläres Bild ist, natürlich ganz subjektiv betrachtet, das schönste in der aktuellen Ausstellung des Kunstvereins Region Heinsberg. Der Aachener Fotograf Pit Siebigs ist in den Galerieräumen des Kunstvereins auf dem Horster Hof in Unterbruch mit seinen großformatigen Fotografien zu Gast. Er zeigt Bilder, die er an verlorenen Orten, sogenannten Lost Places, aufgenommen hat.