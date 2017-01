Kreis Heinsberg.

In einem offenen Brief hat der Flüchtlingsrat im Kreis Heinsberg mit dem Vorsitzenden Hans-Jürgen Knubben an der Spitze den Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), aufgefordert, sich mit dem Ausländeramt nicht an geplanten Abschiebungen von afghanischen Flüchtlingen zu beteiligen, solange die Sicherheitslage in diesem Land nicht durch eine unabhängige internationale Organisation (UNHCR) eindeutig dahingehend geklärt sei, dass abgeschobenen Afghanen in ihrem Heimatland keine Gefahr für Leib und Leben drohe.