Familienpfleger: Freude über die bestandene Prüfung

Kreis Heinsberg. Am Institut für Pflege und Soziales der Arbeiterwohlfahrt im Kreis Heinsberg haben alle zur Prüfung angetretenen Schülerinnen und Schüler die Prüfung zum Familienpfleger vor der Bezirksregierung Köln bestanden.

„Diese gerade in der heutigen Zeit hoch attraktive Ausbildung wird nun durch das Anerkennungsjahr vervollständigt“, erklärte die AWO. Danach dürfen die Absolventen als Familienpfleger tätig werden. Die Aufgaben reichen von Einsätzen in der Familie über die Flüchtlingshilfe bis hin zu Einsätzen in der Alten- und Behindertenhilfe, um nur einige Möglichkeiten zu nennen.

Schulleiter Christoph Wagemann freute sich, zusammen mit dem Schulleiter der Altenpflege, Michael Gundelach, und der ehemaligen Kursleiterin Joanna Giesen, die Zeugnisse überreichen zu dürfen. Die beiden jahrgangsbesten Schülerinnen Alena Gehrke und Stefanie Bohnen erhielten zudem noch einen Gutschein als Würdigung für die besonderen Leistungen. Beide schlossen die Ausbildung mit der Gesamtnote sehr gut ab. Foto: Arbeiterwohlfahrt