Fahrbahn der L 47 in Wehr wird saniert Letzte Aktualisierung: 17. Mai 2017, 14:18 Uhr

Kreis Heinsberg. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein beginnt am Montag, 22. Mai, mit der Sanierung der L 47 (Landstraße) in der Ortsdurchfahrt Wehr. Die Arbeiten werden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Selfkant vorgenommen, die zur gleichen Zeit den Kanal saniert.