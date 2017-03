„Es ruht ein Leben in den Saiten“: Konzerte in Erkelenz

Kreis Heinsberg.

„Es ruht ein Leben in den Saiten und Geister wohnen in dem Klang“: So lautet das Motto am Sonntag, 2. April, 17 Uhr, in der Leonhardskapelle in Erkelenz an der Gasthausstraße. Zu diesem Konzert mit Klavier- und Kammermusik lädt die Kreismusikschule Heinsberg ein.