Die Prüfungen der „Heinsberg Classics“

Die Prüfungen der „Heinsberg Classics“ auf den Anlagen des Pferdesportzentrums Willy Laprell beginnen am Donnerstag, 14. Juni, um 10 Uhr auf dem Dressurplatz und um 17 Uhr auf dem Springplatz, am Freitag, 15. Juni, um 7 Uhr auf dem Springplatz und um 8 Uhr auf dem Dressurplatz, am Samstag, 16. Juni, um 7 Uhr auf Dressur- und Springplatz sowie am Sonntag, 17. Juni, um 8 Uhr auf Dressur- und Springplatz.