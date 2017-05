Sattes Plus in der Beschäftigtenzahl im Kreis

Im Jahr 2015 waren in Nordrhein-Westfalen in 761 935 Betrieben (ohne die Wirtschaftsbereiche Land- und Forstwirtschaft, Fischerei sowie Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung) 6,15 Millionen Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Wie Information und Technik Nordrhein- Westfalen als amtliche Statistikstelle des Landes mitteilte, setzte sich damit der Anstieg bei den im NRW-Unternehmensregister geführten Beschäftigtenzahlen im sechsten Jahr in Folge fort (plus 2,4 Prozent gegenüber 2014).

Auch für den Kreis Heinsberg meldeten die Landesstatistiker erneut einen Anstieg: um 4,3 Prozent auf 62 294 Beschäftigte. In der Entwicklung von von 2006 bis 2015 weist der Kreis Heinsberg mit einem Plus von 30,9 Prozent sogar den höchsten Steigerungssatz landesweit auf.

Axel Wahlen, stellvertretender Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg (WFG) und Projektleiter für das Standortmarketing „Spitze im Westen“, in einer Reaktion: Wir freuen uns, dass sich der Trend der positiven Beschäftigungsentwicklung im Kreis Heinsberg weiterhin in Spitzenplätzen bei der Statistik niederschlägt und somit unser Motto beim Standortmarketing mal wieder bestätigt: Kreis Heinsberg: Spitze im Westen!“