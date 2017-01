Kreis Heinsberg.

Vorsitzender Rolf Zohren von der Skatsport-Kreis­vereinigung Heinsberg begrüßte in der Gaststätte Cüppers am Torbogen in Heinsberg zahlreiche Vereinsvertreter der Skatsportvereine aus dem Kreisgebiet. Bei dieser Jahresversammlung pflegt die Kreisvereinigung der Skatfreunde die Tradition, an diesem Abend auch Kreismeister, Pokalsieger, die besten Einzelspieler der Kreisligen, Einzelkreismeister, Ranglisten-Finalsieger und Führende der Rangliste zu ehren.