Auch die Bundespolizei plant für das Finale

Die Bundespolizei wird an den närrischen Tagen ein großes Aufgebot von Einsatzkräften in den Bahnhöfen und Zügen zum Einsatz bringen. Ein, aus den Erfahrungen der vergangenen Einsätze angepasstes Sicherheitskonzept sieht insbesondere eine frühzeitige und intensive Überwachung der An- und Abreisen zu und von den Karnevalshochburgen vor. Überdies werden in ganz NRW Bundespolizistinnen und Bundespolizisten uniformiert und zivil in Zügen und auf Bahnhöfen präsent sein.

Die Einsatzmaßnahmen werden zentral von der für Nordrhein-Westfalen zuständigen Bundespolizeidirektion mit Sitz in Sankt Augustin koordiniert. Der Behördenleiter Präsident Wolfgang Wurm stellt heraus: „Jeder, der mit Frohsinn und Freude zu den Straßenkarnevalsveranstaltungen an- und wieder abreist, soll dies mit größtmöglicher Sicherheit tun. Personen, deren Verhalten auf anderes hindeutet, werden wir kontrollieren und ihn wo nötig konsequent mit polizeirechtlichen Maßnahmen begegnen.“ Zur Identifizierung von Tätern soll vorübergehend verstärkt auch Videotechnik eingesetzt werden.“

Die Bundespolizei wird in den Bahnhöfen und Zügen in Nordrhein-Westfalen mit mehreren hundert zusätzlichen Bundespolizeibeamten präsent sein.