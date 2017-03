Kreis Heinsberg.

Drei Kilometer schiebe ich nun schon mein Rad nach Lindern. Der platte Hinterreifen schleift über den Asphalt. Als ich endlich am Bahnhof ankomme, bin ich nicht nur nass vom Regen, ich habe auch den Zug nach Heinsberg verpasst und muss 45 Minuten warten. Und während ich an diesem Montagmittag frustriert da sitze und Löcher in die Wolkendecke starre, fühle ich mich Jahre zurückversetzt in die nordhessische Walachei – meine eigentliche Heimat, eine Gegend wie Heinsberg.