Kreis Heinsberg - Ein wenig Nostalgie und ganz viel Neuzeit bei West Verkehr

Kreis Heinsberg.

Auch wenn die Tour mit dem zwar betagten, aber sehenswerten West-Oldtimer-Bus zum Westzipfel im Selfkant, dem westlichsten Punkt Deutschlands, natürlich der Freude und Begeisterung auslösende Höhepunkt war: Die (ausgelosten) Abonnenten unserer Zeitung erfuhren bei ihrem Besuch in der Zentrale des Verkehrsunternehmens in Geilenkirchen auch viel über den Weg in die Zukunft.