Heinsberg - Ein harter Bruch: Der Weg von Karneval zu Ostern

Heinsberg.

„Am Aschermittwoch ist alles vorbei“, heißt es in einem berühmten Lied von Jupp Schmitz, das die Karnevalisten im Rheinland bereits seit 1953 singen. Wie hart dieser Bruch ist vom bunten Karnevalstreiben, wie noch am Veilchendienstag in Waldenrath, hin zu Ruhe und Einkehr am Aschermittwoch, erlebten die Schüler des Heinsberger Kreisgymnasiums am Mittwochmorgen im Selfkantdom hoch oben auf dem Kirchberg auf ganz besondere Weise.