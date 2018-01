Kreis Heinsberg - Ein ARD-Psychologe bringt es Hastenraths Will schonend bei

Kreis Heinsberg.

Die Fans von ­Hastenraths Will waren tief enttäuscht: In der Fernsehsitzung von der Verleihung des Ordens „Wider den tierischen Ernst“ in Aachen, die am Montagabend im Ersten ausgestrahlt wurde, war der bekannte Landwirt und Ortsvorsteher aus dem Kreis Heinsberg nicht zu sehen. Ein ARD-Psychologe habe ihm schonend beigebracht, dass sein Auftritt „die Schere zum Opfer gefallen ist“, berichtete ­Hastenraths Will auf seiner Facebook-Seite.