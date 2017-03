Education: 39 Aussteller garantieren viele Informationen

Kreis Heinsberg. Ingesamt 39 Aussteller sind bei der 15. Auflage der AOK-Berufsstartermesse Education, die am Donnerstag, 30. März, von 10 bis 15 Uhr in der Oberbrucher Festhalle stattfindet, die Garanten dafür, dass wieder ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen präsentiert wird. Wer macht diesmal mit?

Wer ist dabei? AOK Rheinland/Hamburg, Coiffeurteam Pfeil, SpanSet, Kreissparkasse Heinsberg, Debeka Heinsberg, DMK Ice Cream, Pflegeteam Dreßen-Laprell, Finanzamt Geilenkirchen, IHK Aachen, Heinrichs Gruppe, Wurstspezialitäten Esser, Städtisches Krankenhaus Heinsberg, Mobau Wirtz & Classen, Kreispolizeibehörde Heinsberg, Pharmazeutisch-Techn. Lehranstalt, Trotec, Verband Galabau NRW, IB West, Handwerkskammer Aachen, Landwirtschaftskammer NRW, Elteba Bundeswehr, Zahnarztpraxis Beckers – Dohmen, Regio iT, CSB System, Berufskolleg Geilenkirchen, ZVA Digital, West Verkehr, Aqus, Integrationszentrum (Kreis), Kolping-Bildungszentrum, Alten- und Pflegeheime St. Josef, AWO-Institut für Pflege und Soziales, Arbeitsagentur Aachen-Düren, WEP Justizvollzugsanstalt Heinsberg, Kreisverwaltung Heinsberg, Frauenrath Unternehmensgruppe, TÜV Nord Bildung

„Wir freuen uns über die große Resonanz auf der Ausstellerseite“, erklärte AOK-Projektleiter Dieter Finken, zeige dies doch, dass sich die Veranstaltung, die von unserer Zeitung als Medienpartner begleitet wird, bei den Unternehmen, Verbänden und Institutionen nach wie vor großer Beliebtheit erfreue.

Von verschiedenen Schulen aus dem Kreisgebiet, welche die AOK-Berufsstartermesse am 30. März in Oberbruch besuchen wollen, liegen auch bereits Anmeldungen vor. Gleichwohl geht noch einmal der Appell des Veranstalters an alle Lehrkräfte, mit ihren Schülerinnen und Schülern zur Education zu kommen und das Informationsangebot zu nutzen.

Schulklassen werden um Anmeldung gebeten: entweder Telefon 02161/913578 oder per Fax an 02161/913192 oder per E-Mail an dieter.finken@rh.aok.de. Selbstverständlich sind aber auch alle interessierten Einzelbesucher – Schülerinnen oder Schüler, gerne mit ihren Eltern – ohne Anmeldung willkommen.

Der Eintritt ist frei.