Duales Studium: Theorie und Praxis gut verknüpft

Kreis Heinsberg. Unter dem Motto „Lernen im Doppelpack“ sollen zwei Informationsabende Schülerinnen und Schülern sowie Eltern Wissenswertes zum Thema „Duales Studium“ vermitteln.

Am Dienstag, 7. Februar, laden die kommunale Koordinierung des Kreises Heinsberg, die FH Aachen, die Hochschule Niederrhein sowie die Agentur für Arbeit zum Informationsabend in die Willy-Brandt-Gesamtschule in Übach-Palenberg an der Comeniusstraße ein.

Im Rahmen der Veranstaltung von 19 bis 20.30 Uhr berichten Fachleuten der Hochschulen und der Agentur für Arbeit sowie aktiv Studierende und Ausbilder des Unternehmens Derichs Verfahrenstechnik GmbH aus Übach-Palenberg von den Vor- und Nachteilen eines dualen Studiums.

Die zweite kreisweite Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 16. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr im Cornelius-Burgh-Gymnasium in Erkelenz am Schulring statt. Sie wird ebenfalls von der kommunalen Koordinierung des Kreises Heinsberg, der FH Aachen, der Hochschule Niederrhein und der Agentur für Arbeit angeboten. An diesem Abend werden neben den Fachhochschulen, der Agentur für Arbeit und Studierenden auch Ausbilder des Hückelhovener Unternehmens Fragen zum dualen Studium beantworten.

Vielen Schulabgängern mit Abitur oder Fachhochschulreife fällt es schwer, sich zwischen Studium und Ausbildung zu entscheiden. Eine Lösung können da duale Studiengänge sein, die eine praxisorientierte Doppelqualifikation in nur vier Jahren ermöglichen. Zeitgleich wird eine Ausbildung in einem Unternehmen absolviert und an einer Fachhochschule studiert. Theorie und Praxis in Studium und Ausbildung werden auf besondere Weise miteinander verknüpft. Schulabgängern ist es so in nur vier Jahren möglich, einen staatlich anerkannten Doppelabschluss zu erlangen.

In dualen Studiengängen werden an der Hochschule qualifizierte Fachkräfte ausgebildet, die zudem im Rahmen ihrer Ausbildungszeit das berufliche Umfeld ebenso grundlegend wie praxisnah kennengelernt haben. Andreas Beumers, Koordinator für duale Studiengänge an der FH Aachen, erklärte: „Leider sind die Chancen, die mit einem dualen Studium verknüpft sind, bei vielen Schulabgängern immer noch wenig bekannt. Daher wollen wir Informationen aus der Hochschule direkt an Schülerinnen und Schüler im Kreis Heinsberg weitergeben.“

Angesichts des stärker werdenden Fachkräftemangels würden sowohl theoretisch als auch praktisch ausgebildete Berufsanfänger in Wirtschaft, Industrie und Handwerk gesucht. Erfreulicherweise hätten auch Unternehmen im Kreis Heinsberg diese Chance erkannt und böten verstärkt Ausbildungsplätze für ein duales Studium an.