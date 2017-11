Kreis Heinsberg.

Beim Kreisschulsportfest im Handball sind drei Titel an das Gymnasium Hückelhoven gegangen. In Wettkampfklasse II der Jungen (19:15 gegen Cusanus-Gymnasium Erkelenz), WK III der Mädchen (24:12 gegen Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg) und WK III der Jungen (Rang eins in Vierer-Turnier) war Hückelhoven erfolgreich.