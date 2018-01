Kreis Heinsberg - Drei Buslinien zurück auf altem Linienweg

Kreis Heinsberg. Achtung auf den Buslinien SB1, 413 und 495: Die Bauarbeiten in Wassenberg an der Graf-Gerhard-Straße sind inzwischen soweit vorangeschritten, dass die Umleitung der Buslinien aufgehoben werden konnte. Auch auf der Linie 403 gibt es Anpassungen. Alle Änderungen im Überblick.

Dies teilte die West Verkehr GmbH (West) mit. Die von Heinsberg kommenden West-Linien SB1 und 413 sowie die Linie 495 von Busverkehr Rheinland (BVR) aus Hückelhoven kommend befahren in Richtung Wassenberg ZOB wieder den ursprünglichen Linienweg über Graf-Gerhard-Straße und Kirchstraße und bedienen somit wieder die Haltestelle „Kirchstraße“.

Die vom Wassenberger ZOB in Richtung Westen (Heinsberg; Linien SB1 und 413) beziehunsgweise Süden (Ratheim/Hückelhoven; Linie 495) verkehrenden Linien fahren weiterhin ab dem Kreisverkehr auf der Burgstraße durch das Küstersgäschen, die Kirchstraße, die Pontorsonallee und die Parkstraße wieder auf die Graf-Gerhard-Straße und bedienen die Haltestelle „Parkstraße“. Zusätzlich wurde auf der Graf-Gerhard-Straße in Höhe der Hausnummer 1 die zusätzliche Haltestelle „Roßtorplatz“ eingerichtet, um eine bessere Anbindung an die Wassenberger Innenstadt zu bieten. Die Haltestelle wird auf dem Linienweg zwischen den Haltestellen „Unterstadt“ und „Kirchstraße“ in Fahrtrichtung Erkelenz bedient.

Ab 8. Januar werden auf der Linie 403 Fahrzeiten angepasst. Die Fahrten um 6.53 Uhr ab Heinsberg Busbahnhof und um 7.01 Uhr ab Kempen Kirche werden jeweils um fünf Minuten vorverlegt. Alle Änderungen der Linien SB1, 413, 495 und 403 sind ersichtlich aus den neuen Fahrplanauszügen, die ab sofort in den West-Kundencentern in Geilenkirchen (Geilenkirchener Kreisbahn 1) und in Erkelenz (Konrad-Adenauer-Platz 1) erhältlich sein werden.