Selfkant/Waldfeucht - Drei Autos gestohlen, davon zwei BMW

Selfkant/Waldfeucht.

In den Gemeinden Selfkant und Waldfeucht ist es in der Nacht auf Montag zu drei Autodiebstählen gekommen. In der Gemeinde Selfkant, Ortsteil Stein, stahlen Unbekannte in der Straße Lind einen grauen BMW der 3er-Reihe mit Heinsberger Kennzeichen.