Kreis Heinsberg.

Zu seiner Jahreshauptversammlung im Hotel am Park in Hückelhoven konnte der Vorstand des Vereins „Mentor – Die Leselernhelfer Kreis Heinsberg“ mit René Wagner aus Erkelenz einen Spezialisten für sogenanntes digitales Lesen als Referenten begrüßen. Zuvor hatten die Mitglieder alle Vorstandsmitglieder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.