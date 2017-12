Kreis Heinsberg - Dieter Mingers erzielt das Tagesbestergebnis

Kreis Heinsberg. Eine weitere Kreismeisterschaft hatten die Verantwortlichen des Sportschützenkreises Heinsberg nach Tüschenbroich vergeben. Diesmal waren die Kleinkalibergewehrschützen eingeladen, um im Aufgelegtschießen über die 50-Meter-Distanz die neuen Meister zu ermitteln.

In der Herrenklasse II trafen Hans-Josef Wacker aus Waurichen und Knut Sennewald aus Tüschenbroich aufeinander. Mit 294,6:292,3 Ringen ging der Sieg knapp an Wacker. In der Seniorenklasse I gab es Gold und Silber für die beiden Tüschenbroicher Dimitrios Mouratidis (303,3) und Olaf Lengersdorf (300,9). Mit nur einem Zehntel Rückstand belegte Theo Clemens aus Waurichen Rang drei.

Mit 299,6 Ringen wurde Marika Künkels von den Sportschützen Effeld neue Titelträgerin bei den Seniorinnen vor Ingrid Bronneberg (292,9) aus Tüschenbroich. In der Seniorenklasse II war Ulrich Pelzer aus Tüschenbroich mit 306,1 Ringen nicht zu schlagen. Ihm am nächsten kamen sein Vereinskamerad Rolf Reinicke (297,2) und der Effelder Willi Schmitz (295,0).

Die weibliche Abteilung gewann Corry Möller aus Süsterseel mit 297,6 Ringen vor den beiden Aphovenerinnen Marie-Sofie Mevissen (281,2) und Mechtilde Seidenberg (277,8). Im Kampf um den Mannschaftstitel waren die Tüschenbroicher Pelzer, Reinicke und Mouratidis mit 906,6 Ringen souveräne Sieger vor den Sportschützen Waurichen (886,8) und der zweiten Tüschenbroicher Garnitur (885,2).

Bei den Senioren III erzielte Dieter Mingers aus Tüschenbroich mit 308,2 Ringen das Tagesbestergebnis, gefolgt von seinem Klubkollegen Rolf Monius (302,6). 290,1 Ringe reichten Dieter Genenger aus Niederkrüchten für Bronze.

Bei den Damen zeigte sich Helga Genenger am treffsichersten. Mit 278,1 Ringen ließ sie Regina Knoll (266,9) und Helga Hensgens (264,1), beide aus Süsterseel, hinter sich zurück. Einen guten Tag hatte auch Heinz-Bert Hanraths aus Tüschenbroich in der Senior-IV-Klasse erwischt. Mit 307,9 Ringen ließ er seinen Konkurrenten Josef Schleuter (Tüschenbroich/290,0) und Friedel Küppers (Lövenich/284,3) nicht den Hauch einer Chance.

Das Aufeinandertreffen der Senior-V-Schützen entschied Günter Passage vom SV Büch zu seinen Gunsten. Mit 287,1 Ringen lag er vor Josef Lippertz (Süsterseel/294,3) und Günter Barth (SSF Wegberg/279,1). Corry Lippertz (266,3) war in ihrer Klasse alleine. Auch in dieser Gruppierung hatten die Tüschenbroicher als Mannschaft keine Gegner zu fürchten. Mit 918,7 Ringen fuhren Monius, Mingers und Hanraths einen ungefährdeten Sieg ein. Mit 854,9 Ringen wurde ­Niederkrüchten Vizemeister vor Süsterseel (827,1).