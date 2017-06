54 Frauen mit 71 Kindern suchten 2016 Zuflucht

54 Frauen mit insgesamt 71 Kindern haben im vergangenen Jahr im Frauenhaus für den Kreis Heinsberg Zuflucht gesucht. So steht es im Jahresbericht vom Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) mit Sitz in Erkelenz, der Träger des Frauenhauses ist. 19 Aufnahmen mussten wegen einer Überbelegung des Hauses abgelehnt werden.

Gesucht wird derzeit für das Frauenhaus noch eine Erzieherin für einen Beschäftigungsumfang von 60 Prozent. Auch Ehrenamtler werden noch gebraucht, die vor allem die nächtliche Rufbereitschaft übernehmen sollen. Wer das Frauenhaus ehrenamtlich unterstützen möchte, erhält weitere Informationen in der Geschäftsstelle des SKFM in Erkelenz entweder unter Telefon 02431/96000 oder per E-Mail an info@skfm-­region-hs.de.