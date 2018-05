Die Schützen feiern und die Musiker spielen um die Selfkantplakette Von: agsb

Letzte Aktualisierung: 24. Mai 2018, 12:41 Uhr

Selfkant-Schalbruch. In Selfkant-Schalbruch wird an diesem Wochenende groß gefeiert. Zum einen die Kirmes der St.-Peter-und-Paul-Schützenbruderschaft, zum anderen das Fest der Spielmannsleute zum 90-jährigen Vereinsjubiläum und die Ausspielung der Selfkantplakette. Das Fest startet am Freitag, 25. Mai, um 19.15 Uhr.