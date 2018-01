Kreis Heinsberg.

Als Gast für seine nächste offene Veranstaltung konnte der Verein Mentor – Die Leselernhelfer Kreis Heinsberg den Journalisten, Sprecher und Audioproduzenten René Wagner aus Erkelenz gewinnen. „Vorlesen, aber richtig!“ So lautet das Thema, dem er sich am Mittwoch, 31. Januar, um 18 Uhr, im Obergeschoss des Begas-Hauses in Heinsberg an der Hochstraße widmet.