Kreis Heinsberg.

Nach der Kunsttour ist vor der Kunsttour. Der Titel dieses Tages der offenen Ateliers und Galerien in der Freizeit-Region Heinsberg ist in den Köpfen der Kunstinteressierten so präsent wie sein Datum: der erste Sonntag im Mai. Die 16. Auflage wird im kommenden Jahr am 7. Mai (von 11 bis 18 Uhr) stattfinden.