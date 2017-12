Waldfeucht-Braunsrath - Die Auftritte der VokaLadies sind ausverkauft

Waldfeucht-Braunsrath. Bereits seit dem Sommer herrscht bei den VokaLadies Weihnachtsstimmung, denn seitdem laufen die Vorbereitungen für ihre ersten beiden Weihnachtskonzerte.

Die Klosterkirche Maria Lind in Braunsrath ist am Samstag, 23. Dezember, 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr) und 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr), der Ort, an dem die Ladies die Weihnachtsgeschichte um die Geburt Jesu in einer neuen, modernen Form musikalisch erzählen und die Zuhörer auf das Weihnachtsfest einstimmen möchten.

Neue Arrangements ihrer Dirigentin Hilde Ubben und choreografische Feinheiten – ausgearbeitet von der Choreografin Marléne Maas-Bergh – lassen die Vorfreude bei den Ladies steigen. Als männliche musikalische Unterstützung dürfen die VokaLadies wieder auf Ben Heijnen zählen. Ein Tenor aus den Niederlanden mit einem außerordentlichen Stimmvolumen, der den Ladies bereits bei ihrem Showkonzert im Januar musikalisch zur Seite stand.

Ganz kurzfristig hat sich noch ein weiterer Überraschungsgast angesagt, aber mehr verraten die Veranstalter nicht.

Geplant war zunächst ein abendliches Weihnachtskonzert. Aufgrund der enorm hohen Kartennachfrage entschloss sich der Chor, ein zweites Konzert am Nachmittag stattfinden zu lassen. Beide Konzerte waren in kürzester Zeit ausverkauft. Aktuell wird noch eine Warteliste für Platzkarten, die zurückgegeben werden, geführt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum gemütlichen Ausklang.