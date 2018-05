Kreis Heinsberg - DGB erinnert an Kampf um Sophia-Jacoba und an Schließung der Zeche

Kreis Heinsberg.

Schacht 3 in ­Hückelhoven ist für den Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) schon traditionell Schauplatz seiner Veranstaltungen zum 1. Mai. In diesem Jahr, da die Schließung der letzten beiden deutschen Steinkohle-­Zechen in Bottrop und Ibbenbüren ansteht, wollte der DGB bewusst an den Kampf um Sophia-Jacoba und an die Schließung der Zeche vor 21 Jahren erinnern.