Der Schwimmathlon ist ein richtiger Familientag

Waldfeucht-Haaren. War das eine Freude für Jung und Alt, als zum sechsten Mal der Schwimmathlon am Hallenbad Haaren stattfand. Die Mitglieder des Triathlonvereins Waldfeucht als Ausrichter, die aktiven Sportler, deren Familien und zahlreiche Zuschauer freuten sich bei optimalsten Wettkampfbedingungen über eine gelungenen Veranstaltung.

Die schönste Belohnung für die vielen helfenden Hände waren sicherlich die leuchtenden Augen der kleinen Athleten und Athletinnen, die mit großem Spaß und beachtlichen Leistungen ihre Wettkampfstrecken absolvierten.

Je nach Alter wurden zwischen 50 Meter Schwimmen und gleich danach 200 Meter Laufen bis hin zu 400 Meter Schwimmen und 2,5 Kilometer Laufen absolviert. Am Ende gab es für jedes Kind eine schöne Medaille und alle wurden mit einem tüchtigen Applaus belohnt.

„Uns war es wichtig, dass sich jedes Kind als Sieger fühlt“, sagte Jac Derix, Vereinsvorstand des Triathlon Waldfeucht.

Am Ende strahlten Sonne, Kinder und stolze Eltern um die Wette. Bürgermeister Schrammen schloss sich an und war ebenfalls sichtlich stolz, eine solche Veranstaltung in seiner Gemeinde unterstützen zu dürfen.

Nach der Siegerehrung der Kids ging es dann für die Erwachsenen (Jedermänner und Staffeln 500 Meter Schwimmen und fünf Kilometer Laufen, beziehungsweise olympische Distanz: 1000 Meter Schwimmen und zehn Kilometer Laufen) auf die Strecken.

Nach dem Schwimmen liefen die Aktiven auf einer abwechslungsreichen und anspruchsvollen Strecke im Posterholter Waldgebiet. Hier wurde den Athleten und Athletinnen so einiges abverlangt, so dass selbst Weltmeister, Europameister und Agegrouper zweier Triathlon-Nationalmannschaften tüchtig ins Schwitzen kamen.

Für viele wurde das Event zu einem richtigen Familientag. Zuerst wurde der Nachwuchs angefeuert, danach feierte der Nachwuchs Papi und Mami.

Alle, die noch mehr über Trainingsangebote- und Zeiten des Waldfeuchter Vereins wissen möchten, können sich auf der Vereinshomepage informieren. Dort gibt es auch Fotos und detaillierte Ergebnislisten zum Schwimmathlon.