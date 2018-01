Afrikanische Schweinepest: für Schweine tödlich, für Menschen ungefährlich

Die Afrikanische Schweinepest ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Erreger dieser hochansteckenden und tödlichen Schweinekrankheit ist – wie der Internetseite des nordrhein-westfälischen Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz zu entnehmen ist – ein Virus, das ursprünglich nur in den afrikanischen Ländern verbreitet war.

Im Jahr 2007 sind erste Fälle der ASP in Russland und Georgien aufgetreten. Von dort aus hat sich die Tierseuche in den darauffolgenden Jahren in Osteuropa ausgebreitet. 2014 waren bereits die Länder Ukraine, Weißrussland sowie EU-Mitgliedsstaaten Litauen, Polen, Lettland und Estland betroffen. Diese Länder meldeten mehrere ASP-Fälle von Wild- und Hausschweinen. Am 27. Juni 2017 meldete die Tschechische Republik den ersten Fall von ASP in der Wildschweinepopulation. Als wahrscheinlichste Einschleppungsursache wird der Mensch genannt.

Das Friedrich-Löffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) bewertet die Gefahr, ASP in Deutschland einzuschleppen, als hoch und warnt vor den verheerenden Folgen für Tiergesundheit und Handel. Neben der wandernden Wildschweinepopulation komme vor allem dem Personen- und Fahrzeugverkehr zwischen Osteuropa und Deutschland eine große Bedeutung zu, hieß es dazu. Es wird gewarnt vor dem Verbringen von Schweine- oder Wildschweinefleisch aus den betroffenen Gebieten, da diese bei falscher Entsorgung auch in geringen Mengen schon infektiös für Wildschweine sein können.

Für den Menschen gilt ASP als ungefährlich, da es keine vom Tier auf den Menschen übertragbare Infektionskrankheit ist, so das Friedrich-Löffler-Institut.