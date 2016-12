Der Kreis Heinsberg und die neue Metropolregion Rheinland Von: disch

Letzte Aktualisierung: 27. Dezember 2016, 16:11 Uhr

Kreis Heinsberg. Was die Metropolregion Rheinland angeht, die in Kürze als Verein aus der Taufe gehoben werden soll, wäre dem Kreis Heinsberg am liebsten, der Zweckverband Region Aachen würde die Interessen seiner Mitglieder – Städteregion beziehungsweise Stadt Aachen sowie Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg – in der neuen Metropolregion wahrnehmen. Doch am Ende wird der Kreis Heinsberg sich wohl selbst entscheiden müssen, ob er Mitglied wird oder nicht.