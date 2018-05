Kreis Heinsberg - Der Kreis Heinsberg ist „Hidden Champion“

Kreis Heinsberg.

In keinem anderen Kreis Nordrhein-Westfalens seien die Industrieumsätze in den vergangenen Jahren so stark wie im Kreis Heinsberg gestiegen. Gleichzeitig habe die Branche dort zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. Das ist eines der Ergebnisse, welche die landeseigene NRW-Bank jetzt in ihren neuen regionalwirtschaftlichen Profilen veröffentlicht hat.