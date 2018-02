Wichtige Jahreshauptversammlung des Kreismusikverbandes am Donnerstag

Der Kreismusikverband Heinsberg hat für Donnerstag, 22. Februar, zu seiner Jahreshauptversammlugn eingeladen, die in Heinsberg-Eschweiler in der alten Schule stattfindet. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr.

Nachdem im vergangenen Jahr kurzfristig der Vorsitzende zurückgetreten sei, „muss auf dieser Versammlung ein Nachfolger gefunden werden“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende und kommisarische Leiter des Vorstandes, Rolf Brock. Doch damit nicht genug, sind vier weitere teilweise langjährige Vorstandsmitglieder zu ersetzen. die nicht mehr zur Wahl antreten.

Gewählt werden sollen bei dieser Versammlung: Vorsitzender, Geschäftsführer, Kassierer , Fachleiter und mindestens zwei Beisitzer.

In drei Regionalversammlungen wurde laut Kreismusikverband vorab die Situation beleuchtet und um Unterstützung von Seiten der Vereinsmitglieder geworben. Die Vorstandsneubesetzung solle als Chance genutzt werden, um dem Kreismusikverband neue Impulse zu geben.

Leider sei auch im Bereich der Musik festzustellen, dass ehrenamtliches Engagement immer schwieriger werde und die Musiker sich scheuen würden, in den übergeordneten Gremien zusätzlich tätig zu werden, so Brock.

Von besonderer Bedeutung sei für die Musiker im Kreis Heinsberg, dass die verbandseigene Musikschule, in der zurzeit 230 Schüler aus 25 Vereinen unterrichtet würden, im Bestand gefährdet sei wenn der Kreismusikverband als Träger keinen neuen handlungsfähigen Vorstand gewinnen könne, erklärte Rolf Brock. Dazu sei die Teilnahme und Unterstützung von möglichst vielen ­Vereinen an der Jahreshauptversammlung am 22. Februar erforderlich.