Weitere Veranstaltung im September

Aufgrund großer Nachfrage der Vereine bietet der Kreissportbund eine weitere Veranstaltung mit Karin Schulze Kersting am 24. September in Wegberg an. Anmeldungen sind möglich im Internet unter www.sportangebote-heinsberg.de.

Eine ganze Reihe von praktischen Vorlagen für die Vereinsarbeit im Rahmen der Anwendung der neuen Verordnung gibt es im Internet unter www.vibss.de/vereinsmanagement/recht.